料Fed續升息 金價週線跌勢12年來最長

彭博報導，由於投資人看好經濟成長加速將強化美國聯邦準備理事會（Fed）繼續升息的理由，紛紛出脫手中黃金期貨基金，黃金期貨創12年來最長週線跌勢。

今天的反彈並不足以避免連續第7週的週線下滑，這是自2004年5月以來最長的週線收黑。Fed上週指出，2017年可能升息3次，此舉可能性因昨天公布的報告增強。這項報告顯示，美國經濟以2年來最快的速度成長，黃金指數股票型基金（ETF）持股已連續下滑30天。

今年是金價飄忽不定的1年，上半年曾創近40年來最大半年漲幅，隨後卻因從英國脫歐公投到美國貨幣政策的政治不確定性而使焦點改變，造成金價下滑。

ETF的持股自從川普（Donald Trump）勝選以來已持續縮水，助長財政刺激措施將激勵經濟成長的樂觀氣氛，並帶動一項美元指數上升到自從至少2005年以來最高點。

芝加哥RJO期貨公司市場策略師塔傑（Erik Tatje）說：「這是趨勢的改變。我們注意到利率上升的環境，將促使美元升值，這將對金價造成巨大的下跌壓力。」

紐約商品交易所（COMEX）2月交貨的黃金期貨今天上漲0.2%，收在每盎司1333.60美元。本週黃金現貨下跌0.2%，也是連續第7週週線下滑，創自從2015年8月最長跌勢。（譯者：中央社簡長盛）1051224

(中央社)