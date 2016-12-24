黨魁選舉時程風波 藍常委主張會議無效
中國國民黨中常會通過主席選舉時程，引發黨內質疑。國民黨中常委姚江臨今天表示，他將委請律師26日向法院提出會議無效的假處分訴訟，並於28日在中常會反對確認議事錄。
國民黨文化傳播委員會副主委唐德明對此表示，訴訟是人民權利，予以尊重；有關中常會出席人數計算，雖然黨內議事規則有明文規定法定人數，但對總額未清楚規範，根據中常會議事規則第14條，沒明確規範時準用內政部會議規範，因此，人數計算完全依慣例與內政部會議規範。
國民黨中央常務委員會21日討論黨主席等4項黨內公職選舉時程，會議出席人數計算方式引發爭議，最後在只有5名中常委在場情況下，無異議通過國民黨主席選舉提前於民國106年5月20日舉行。
國民黨中央引用內政部所訂會議規範，通過選舉時程，引發部分中常委不滿，醞釀反制。
姚江臨上午受訪表示，國民黨訂有中央常務委員會議議事規則，且明確規範，會議以主席、副主席及中央常務委員總額半數為法定人數，既然有此規範，為什麼黨中央21日中常會要引用內政部所訂會議規範。
他說，根據黨內議事規則，21日中常會人數不足，程序瑕疵，他會在28日中常會開會確認議事錄時，表達反對意見。
除反對確認議事錄，姚江臨說，他將委請律師於26日提出會議無效的假處分訴訟；訴訟並非針對任何人，而是針對會議無效，為了進一步確保，才走法律程序。
姚江臨表示，他對選舉時程沒有意見，但因為選舉時程與選制變革，影響黨代表權益，在不到半年的時間就要改變，大家情何以堪，就連當年政府推動縣市合併、單一選區兩票制的重大變革，也有一段過渡期。1051224
(中央社)
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