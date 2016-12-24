「台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」北京登場

「台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」今在北京展覽館登場。大陸國台辦主任張志軍表示，此次參展的八個縣市對於兩岸關係性質都有正確認識，此次農特產品產銷會只是一個開端，大陸以後還會以不同形式來推進兩岸關係發展。

張志軍指出，我看了開幕式，其實準備的時間是非常短的，今年9月8縣市組團到大陸和我們進行商談，表達了他們在520之後，由於兩岸關係發生重大變化，各縣市民眾希望進一步推進兩岸在農特產品、旅遊行業的交流合作。

張志軍強調，這8個縣市都有共同特點，就是在兩岸關係性質認定上都有正確的認識，經過雙方商談，大陸方面決定推出8方面的有關措施，來推進8個縣市的交流合作。這是在很短時間，措施落實的具體體現。

張志軍說，我希望這個產銷能夠成功，展位規模不是很大，但意味著一個開端，絕不是最後一次，以後還會以不同的形式來舉辦，來進一步推進兩岸關係的發展。

(中時)