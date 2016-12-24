耶誕夜不忘示威 要求朴槿惠立即下台

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大批南韓示威民眾預期今天聚集在首爾街頭，要求永久卸除遭彈劾總統朴槿惠的職務，在耶誕夜持續這場南韓歷年來最大規模的示威活動。

美聯社報導，特別檢察官針對朴槿惠涉貪醜聞擴大調查。在野黨主導下，南韓國會9日表決通過彈劾朴槿惠之前，數百萬民眾走上街頭，要求朴槿惠下台。

南韓檢方指控朴槿惠與閨蜜勾串貪污，向國內大企業強索金錢與利益，並讓她的閨蜜暗中干政。

調查工作目前交由特別檢察官朴英洙進行，他的團隊今天計劃傳喚目前遭押的朴槿惠閨蜜崔順實。

調查人員今天稍早傳喚南韓文化體育觀光部前副部長金鐘（Kim Chong），他涉嫌協助崔順實向南韓最大企業三星謀取金錢與利益。（譯者：中央社廖禹揚）1051224

(中央社)