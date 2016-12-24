歐巴馬簽署友台「「2017會計年度國防授權法案」
美國歐巴馬總統於23日簽署「2017會計年度國防授權法案」(NDAA)。該法案內包括美國防部長應推動美國資深軍職人員，以及文官與臺灣進行軍事交流之友我文字。
美國聯邦參、眾兩院分別於本月2日及8日審查並通過「2017會計年度國防授權法案」暨協商報告，明文納入有關美國防部長應推動美國資深軍職人員及文官與臺灣進行軍事交流之文字，促請美行政部門派遣現役將官及國防部助理部長層級以上之資深官員訪問臺灣，以提升臺美軍事關係。
這項法案已23日由歐巴馬總統簽署生效，並完成立法程序。
此外，美聯邦參、眾兩院為清楚說明對下年度國防政策之立場，同時針對該法案發布一份聯合解釋性聲明，詳盡闡述美國會對臺美安全關係的強力支持，諸如美國應依據《臺灣關係法》定期對臺軍售；支持臺灣整合創新與非對稱能力，包括適合臺灣海峽防衛之水面下作戰能力；協助臺灣建立有效之空防能力，包括戰機與更具機動性之防空系統之組合；並允許臺灣參與美國主導且有助於提升其有效嚇阻能力之雙邊訓練活動。
美國國會並要求美國防部長及國務卿應共同向聯邦參、眾兩院軍事委員會簡報，說明美過去、目前、及未來如何採取步驟，以提供臺灣符合《臺灣關係法》的防禦性武器。
(中時)
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