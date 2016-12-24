科學、工程與經濟 3種比爾蓋茲推薦學科

全球首富比爾蓋茲（圖中央）和妻子梅琳達（圖左），日前在白宮接受歐巴馬總統（圖右）頒發總統自由勳章。（圖/美聯社）

全球首富、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前在專訪中提到，在他看來，未來的世界最有發展潛能與前景的3種學科，分別是科學、工程學與經濟學。蓋茲更建議各領域的學子們，加強自身的科學知識、數理能力與對經濟的認知，絕對有助於未來的發展。

據英國獨立報（The Independent）報導，微軟創辦人比爾蓋茲日前在知名社交媒體領英（LinkedIn）的專訪中，大談自己對於教育和未來發展的觀點。蓋茲告訴領英的執行編輯丹尼爾羅斯（Daniel Roth），「我認為，能掌握好科學知識、數理能力與對經濟有基本認識的人，是未來眾多職業所期望的。但我並非要大家都成為寫代碼的程式人員或工程師，只是建議大家能多一項技能。」從自身長期接觸的數據資料，以及創業合作的夥伴們身上，蓋茲更總結出一個結論，他認為，通曉科學、工程學和經濟學三個領域的人，將成為未來引領產業與機構革命的領頭羊。

日前前往紐約與川普會面的比爾蓋茲，對川普的評價頗高。（圖/美聯社）

已不再管理微軟的比爾蓋茲，退休後與妻子梅琳達（Melinda Gates）共同投入慈善事業，並以兩人之名創立全球最大的慈善基金會- 比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），數年來在全球的愛滋病防治與資助貧窮學子領域頗有成就。比爾蓋茲日前宣布將透過基金會投入10億美元（約330億台幣），以及與亞馬遜（Amazon.com）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、維珍集團（Virgin co.）總裁布蘭森爵士（Richard Branson）和馬雲等企業家聯手，共同成立的高達1,700億美元（約5.6億台幣）基金，協助發展新的綠色能源來對抗全球氣候變遷。

這位全球首富在川普（Donald Trump）確認當選美國總統之後，親自前往紐約與他會面，除了給予祝福外，蓋茲更期望川普在未來執政後，能加緊改善當前的健保、能源與教育政策，真讓達成「讓美國再次強大」的口號。

(中時電子報)