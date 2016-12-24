陽岱鋼台北記者會 日媒：福山雅治等級

陽岱鋼（右）19日在東京帝國飯店出席與讀賣巨人隊簽約發表記者會，與巨人隊總教練高橋由伸合影。（中時資料照）

台灣旅日球星陽岱鋼，加盟讀賣巨人，28日（下周三）將在台北舉辦第2場記者會，地點在君品飯店。日本媒體《報知體育》今天形容，這是「福山雅治等級」的記者會。

因2014年日本歌手「不老男神」福山雅治、今年9月中島美嘉等巨星，台灣演唱會前舉辦的記者會，同樣也在君品飯店。巨人看見陽岱鋼的超高人氣，預計在可容納約80人的地點，在台宣布陽岱鋼正式成為「巨人軍」。

(中時電子報)