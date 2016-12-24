洛馬承諾川普壓低F-35成本 股價跌
在美國總統當選人川普推文，揚言要藉波音的F-18戰機來向過於昂貴的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35壓價的隔天，洛馬執行長今天承諾，會降低F-35的成本。
路透社報導，洛馬執行長休森（Marillyn Hewson）今天表示，她今天下午已和川普談過話，並向川普保證，她已聽到對方所傳達關於降低F-35成本「高分貝且清晰」的訊息。
川普昨晚在推特暗示，洛馬競爭對手波音公司一款較舊型的戰機，能做為另一個較便宜的選項。川普在推特寫道：「基於洛克希德馬丁的F-35的龐大經費和經費超支，我已要求波音報價相仿的F-18超級大黃蜂！」
休森今天在推特貼出聲明，表示她今天已和川普進行過「非常好的對話」。她在聲明裡說：「我個人向他保證，會積極壓低成本。」
洛馬公司的股價今天下跌1.3%，接近11月8日大選結束以來的最低點，成了一籃子國防相關產業股的最大拖累。波音股價收盤後則近乎不變。（譯者：中央社陳亦偉）1051224
(中央社)
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