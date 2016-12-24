恆春機場活化辛苦 航廈大廳外租辦尾牙
恆春機場啟用將滿12年，因落山風影響，已2年多沒有航班起降，1年虧損加折舊約新台幣6000萬元，機場想盡辦法活化，連航廈大廳都外租辦尾牙，但收入仍有限。
因屏東縣政府積極爭取，交通部決定暫不關閉效益極低的恆春機場，並規劃開放國際包機或商務專機，試著讓恆春機場再找到一條生路。
民航局近幾年也設法推動恆春機場活化，不過，恆春機場編制內人員逐縮減，現在才9人，活化之路走得很辛苦。
恆春機場從2014年9月至今，因無航班起降，沒有一名旅客進出，為了讓機場仍有人氣，機場舉辦敦親睦鄰，提供學校辦理戶外教學。
在無班機起降下，機場為增加收入，只好外租場地，曾租借給電視台拍電視劇、廣告商拍影片、超輕飛行及無人機觀測使用。
最近屏東縣民宿協會租了恆春機場開會員大會，晚上就在航廈大廳以辦桌方式辦尾牙，因場地特殊，有人特別在登機門前的宴席桌拍照。
有人在恆春機場臉書上留言說，恆春機場變外燴餐廳了，有人認為好狂，也有人對政府花了5億多元蓋的航站，竟變成尾牙場地不以為然。
恆春機場外租場地1年收入約100多萬元，相對每年支出及折舊，非常有限，也是民航局曾思考關閉機場的原因，現在就看地方政府爭取的國際包機或商務專機是否能讓機場活化成功。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。