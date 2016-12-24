恆春機場活化辛苦 航廈大廳外租辦尾牙

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恆春機場啟用將滿12年，因落山風影響，已2年多沒有航班起降，1年虧損加折舊約新台幣6000萬元，機場想盡辦法活化，連航廈大廳都外租辦尾牙，但收入仍有限。

因屏東縣政府積極爭取，交通部決定暫不關閉效益極低的恆春機場，並規劃開放國際包機或商務專機，試著讓恆春機場再找到一條生路。

民航局近幾年也設法推動恆春機場活化，不過，恆春機場編制內人員逐縮減，現在才9人，活化之路走得很辛苦。

恆春機場從2014年9月至今，因無航班起降，沒有一名旅客進出，為了讓機場仍有人氣，機場舉辦敦親睦鄰，提供學校辦理戶外教學。

在無班機起降下，機場為增加收入，只好外租場地，曾租借給電視台拍電視劇、廣告商拍影片、超輕飛行及無人機觀測使用。

最近屏東縣民宿協會租了恆春機場開會員大會，晚上就在航廈大廳以辦桌方式辦尾牙，因場地特殊，有人特別在登機門前的宴席桌拍照。

有人在恆春機場臉書上留言說，恆春機場變外燴餐廳了，有人認為好狂，也有人對政府花了5億多元蓋的航站，竟變成尾牙場地不以為然。

恆春機場外租場地1年收入約100多萬元，相對每年支出及折舊，非常有限，也是民航局曾思考關閉機場的原因，現在就看地方政府爭取的國際包機或商務專機是否能讓機場活化成功。1051224

(中央社)