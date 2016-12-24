陳幸妤診所開張第一位客人...幫陳水扁洗牙

陳幸妤診所開幕第一位客人，就是幫父親陳水扁洗牙。(曹婷婷攝)

陳幸妤診所今天上午9時開幕，第一位服務的客人就是自己的父親陳水扁。陳幸妤親自幫父親進行例行性洗牙保養，她說，爸爸的牙齒幾乎都由她幫忙照顧，爸爸今天剛好到來，就順便體驗一下診所新儀器，她說，父親有點牙周病，牙齒更需要照顧。

陳水扁上午幫女兒診所致詞剪綵開幕後，一直留在診所2樓內休息，鄉親輪番上樓與他拍照，前後超過200多人，但可能因接待太多鄉親，顯得有點疲憊，看牙時，手部不自覺抖動。

至於陳幸妤的公公趙玉柱，則從頭到尾都在外圍接待來訪親友、鄉親，他說，年輕人肯做就要給予支持，幸妤平常看診外，都在陪伴小孩，趙建銘工作時間較晚，他這個阿公的功能就是幫忙接送孫子放學。

(中時)