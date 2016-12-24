桃機旅運創紀錄 林全：機捷通車隨時可見

行政院長林全今天參加桃園國際機場4000萬人次特展中，肯定交通部、桃捷公司的努力，在近半年臨門一腳，克服困難，迅速解決問題，「機捷通車是隨時可以看到的」。

桃園國際機場今天舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，迎接嶄新的歷史一刻。

林全應邀參加活動中表示，面對桃園機場旅運人次突破4000萬人次，是他期待一段日子的願望，也讓桃機晉升為A級國際機場的行列，他未來不僅期待旅運量提升，在服務品質上也能在全球行列中，「雖有挑戰，但絕對有決心做到」。

林全說，4000萬人次是一個起點，加上即將通車的機場捷運，將讓桃機服務品質建立在更好的服務品質上，也感謝最近半年，經過交通部、桃捷公司的努力，在臨門一腳，克服困難，也迅速解決問題，機場捷運「通車是隨時可以看到的」。

桃園機場公司表示，桃機每天超過11萬名旅客進出，儼然是一座小城市的桃園國際機場，從1968年選定前桃園縣大園鄉為機場基地開始，1979年2月25日完工啟用，這期間，37個年頭過去了。

桃園機場公司今年為迎接年度第4000萬位旅客，舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，包括實體展覽及珍貴授權影片。

另外，昇恆昌免稅商店也舉辦公益耶誕音樂會，同時也邀請桃園市三民國小合唱團表演，藉由天籟般的原鄉美聲，讓桃園機場充滿濃濃的耶誕氣氛。1051224

(中央社)