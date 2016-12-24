桃機旅運創紀錄 林全：機捷通車隨時可見
行政院長林全今天參加桃園國際機場4000萬人次特展中，肯定交通部、桃捷公司的努力，在近半年臨門一腳，克服困難，迅速解決問題，「機捷通車是隨時可以看到的」。
桃園國際機場今天舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，迎接嶄新的歷史一刻。
林全應邀參加活動中表示，面對桃園機場旅運人次突破4000萬人次，是他期待一段日子的願望，也讓桃機晉升為A級國際機場的行列，他未來不僅期待旅運量提升，在服務品質上也能在全球行列中，「雖有挑戰，但絕對有決心做到」。
林全說，4000萬人次是一個起點，加上即將通車的機場捷運，將讓桃機服務品質建立在更好的服務品質上，也感謝最近半年，經過交通部、桃捷公司的努力，在臨門一腳，克服困難，也迅速解決問題，機場捷運「通車是隨時可以看到的」。
桃園機場公司表示，桃機每天超過11萬名旅客進出，儼然是一座小城市的桃園國際機場，從1968年選定前桃園縣大園鄉為機場基地開始，1979年2月25日完工啟用，這期間，37個年頭過去了。
桃園機場公司今年為迎接年度第4000萬位旅客，舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，包括實體展覽及珍貴授權影片。
另外，昇恆昌免稅商店也舉辦公益耶誕音樂會，同時也邀請桃園市三民國小合唱團表演，藉由天籟般的原鄉美聲，讓桃園機場充滿濃濃的耶誕氣氛。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。