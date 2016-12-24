嘉莉費雪心臟病發 仍在加護病房治療
以「星際大戰」（Star Wars）莉亞公主（Princess Leia）一角聞名的好萊塢女星兼作家嘉莉費雪，今天驚傳心臟病發，送醫急救後目前仍在加護病房接受治療。
現年60歲的嘉莉費雪（Carrie Fisher）是在倫敦飛往洛杉磯的班機上心臟病發，降落後立即送醫急救。
根據嘉莉費雪的弟弟陶德（Todd Fisher）描述，她的情況危急，並表示她在病發數小時後，仍在洛杉磯1間醫院加護病房接受治療。
陶德針對關於嘉莉費雪情況的報導做出回應，他透過電話告訴路透社：「不能說她的情況『穩定』。我並不是說她沒事，或是不太好。」他也說：「她正在加護病房內。」
他說自己正開車去接他們的母親，資深女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）。
陶德並未詳述他姊姊的狀況，或病發時的情況，他表示這些資訊都是透過姊姊的助理得知。（譯者：中央社廖禹揚）1051224
(中央社)
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