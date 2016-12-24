荷癌末童發起塗指甲挑戰 為病童募千萬

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荷蘭1名癌末的6歲小男孩，2天前挑戰人們塗上俗豔的指甲油，希望替另一名病童募個幾百歐元，沒想到，今天已成功募集100多萬歐元。

法新社報導，柯斯特倫（Tijn Kolsteren）5月確診罹患腦癌，他2天前才發起這項活動，但迅速引起荷蘭人熱烈迴響，根據最近一次統計，民眾已捐出超過127萬歐元（約新台幣4269萬）。

捐款網頁上寫著：「為你的指甲上色，捐點錢，然後向3個朋友下戰帖，要求他們仿效。」這項挑戰邀請參加者在社群媒體分享照片，並且標註「#lakaan」，意思是「指甲上色囉」。

根據「荷蘭新聞」（Dutch News），若參加者同意塗上指甲油，那麼捐1歐元即可，如果拒絕，就得捐出10歐元。

柯斯特倫在網頁上寫道：「多數感染肺炎的可憐孩子都活不過5歲，這也是為什麼，我們必須勇於對抗病魔。」

名人、政治人物、節目主持人與演員等數千人，紛紛在網路貼出五顏六色的指甲照片，荷蘭極右派政治人物懷爾德斯（Geert Wilders）也擦了深紅色指甲油響應。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在每週例行記者會中說：「我聽到這小傢伙的故事時，覺得很感動，這件事讓我印象深刻。」（譯者：中央社周莉芳）1051224

(中央社)