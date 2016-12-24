荷癌末童發起塗指甲挑戰 為病童募千萬
荷蘭1名癌末的6歲小男孩，2天前挑戰人們塗上俗豔的指甲油，希望替另一名病童募個幾百歐元，沒想到，今天已成功募集100多萬歐元。
法新社報導，柯斯特倫（Tijn Kolsteren）5月確診罹患腦癌，他2天前才發起這項活動，但迅速引起荷蘭人熱烈迴響，根據最近一次統計，民眾已捐出超過127萬歐元（約新台幣4269萬）。
捐款網頁上寫著：「為你的指甲上色，捐點錢，然後向3個朋友下戰帖，要求他們仿效。」這項挑戰邀請參加者在社群媒體分享照片，並且標註「#lakaan」，意思是「指甲上色囉」。
根據「荷蘭新聞」（Dutch News），若參加者同意塗上指甲油，那麼捐1歐元即可，如果拒絕，就得捐出10歐元。
柯斯特倫在網頁上寫道：「多數感染肺炎的可憐孩子都活不過5歲，這也是為什麼，我們必須勇於對抗病魔。」
名人、政治人物、節目主持人與演員等數千人，紛紛在網路貼出五顏六色的指甲照片，荷蘭極右派政治人物懷爾德斯（Geert Wilders）也擦了深紅色指甲油響應。
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在每週例行記者會中說：「我聽到這小傢伙的故事時，覺得很感動，這件事讓我印象深刻。」（譯者：中央社周莉芳）1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。