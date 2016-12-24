專家：陸殲20明年部署百架 有新型號

我要評比

有專家指出，中國大陸第5代（西方4代）匿蹤戰機殲-20正進行戰役和戰術演練，預料明年可部署百架，而且已有新型號─殲-20A。

香港明報今天刊登軍事評論員梁國樑的文章指出，加快殲-20部署是大陸方面的既定戰略方針。

文章指出，大陸空軍現役飛機一般是5個字編號，近日網路曝光了「78271」至「78274」順序編號4架殲-20戰機，機身塗上5代匿蹤戰機特有的「低可視度迷彩」，說明這是一批已服役戰機。

另有消息證實，殲-20即將進行實戰部署，其中一則來自美國商業衛星公司TerraServer於11月17日拍攝的衛星圖片，圖片顯示甘肅省酒泉市鼎新空軍基地停泊2架殲-20戰機。

鼎新基地位於大陸航天城附近，是大陸空軍的戰術合成訓練基地，大陸空軍每年11月都在此地進行大規模「紅劍」聯合演習，是目前世界上實戰程度最高規模最大的空軍聯合演習之一。

文章表示，殲-20出現在鼎新空軍基地，表明該型戰機已進入戰役戰術訓練階段，離實戰部署不遠。

據分析，殲-20參加鼎新基地的大陸空軍「紅劍」聯合軍演，目的之一是探索5代匿蹤戰機與預警機指揮下4代戰機相互間的攻防演練。

其次是演練殲-20在無線電靜默情況下，僅靠數據資訊隱蔽接敵的空戰模式；以及演練殲-20撕開對方防禦網的能力等。

對於殲-20部署的數量，文章指出，大陸空軍首席試飛員徐勇凌曾說，「中國未來主力殲20-戰機在2017年將正式列裝，數量接近100架」。

文章認為，徐勇凌的判斷與最近外界透露「中國將在短期內部署4個航空團的殲-20戰機」的消息一致，4個團為96架，推算不到3年便可達標。

這100架殲-20的部署重點依順序將是南部戰區、東部戰區和北部戰區。

文章並指出，殲-20戰機是由成都飛機工業集團研製和生產。目前成飛擁有2條殲-20生產線，一條是生產殲-20的基本型，裝備俄製AL-31發動機；另一條生產殲-20A型，裝備陸產WS-10B太行發動機。

據說，最近成飛加開第三條生產線加快生產速度，同樣生產殲-20A戰機。3條生產線各以每月1架的速度，年產量合共36架。

文章透露，到了2019年底，成飛將擁有第4條生產5代匿蹤戰機的生產線，屆時將會試產殲-20B，測試新型陸產WS-15峨眉發動機。

文章表示，大陸自1990年代起至今共購入俄製AL-31飛機發動機1300台，用在陸產殲-11系列和殲-10系列，以及部分殲-20。

WS-10和AL-31發動機有共通之處，隨後俄方在AL-31F基礎上開發出99M1至99M4發動機，大陸也在WS-10上開發出WS-10A和WS-10B，但大陸比俄羅斯做得更好，將推重比由8提升到9。

文章引述中航集團董事長林左鳴說，陸產第三代單晶葉片（發動機使用）極端環境下耐高溫達到2000度，「目前是全球耐高溫最好的葉片，這個指標連美國都做不到」。

WS-10的壽命由此從800小時增加到1500小時，達到西方水準。

而WS-15已於2006年研發並試車成功，但至今仍未量產。文章表示，WS-15專為5代匿蹤戰機設計，動力巨大，推重比達到和超過10。殲-20B裝備WS-15後巡航速度可達1.8馬赫，最高速度超過2.2馬赫，與美軍F-22戰機不相上下。

作為大陸空軍主力的殲-20B未來產量將高達500架，超過美國及其盟友在亞洲部署匿蹤5代機的總和。

梁國樑今天接受中央社記者訪問時說，WS-15動力強大，推重比達到10，更重要的是它的噴管具備矢量性能，即屬於全動型，可向任何角度噴氣。1051224

(中央社)