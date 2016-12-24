虹橋一姐背景曝光！爆曾被老師要求測智商

龔姓少女長期定點在上海虹橋機場追星，被封「虹橋一姐」。（圖／取材自新浪娛樂、搜狐娛樂微博）

大陸一名龔姓少女長期定點在上海虹橋機場追星，接送機無數明星，集郵許多藝人合照，該名少女還被封為「虹橋一姐」，新科金馬影后馬思純、蔣欣、韓庚等人都是她的追星對象，虹橋一姐在網路上擁知名度，外界都好奇她的家庭背景，而她的背景也陸續曝光。

虹橋一姐熱衷追星，據悉，1998年出生的她，輟學後沒有工作，長期在上海虹橋機場跟拍明星，她還因此成為網紅，而陸媒也報導虹橋一姐在一歲半時父母離異，從小與外公外婆長大，外婆透露，虹橋一姐小學時曾被老師要求測智商，沒有讀高中的她從此開始追星，之後越來越沉迷。

(中時電子報)