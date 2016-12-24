發起罷免黃國昌 黃：尊重公民行使直接民權

黃國昌上午舉行在新北市黨部舉辦婚姻平權座談會。（王揚傑攝）

北北基安定力量聯盟主席孫繼正發起罷免時代力量立委黃國昌，號召群眾今（24）日上午在汐止火車站發起罷免連署。黃國昌上午在時代力量新北市黨部舉辦「婚姻平權座談會」時表示，尊重每位公民去行使憲法上的直接民權，對他而言，捍衛婚姻平權、支持婚姻平權的立場，不會有所動搖，這是他做為一個法律學者，還給同志朋友本來就應該有結婚的權力，是21世紀當代台灣這個新國家我們必須要共同負的責任。

另對日前傳出沒3000人陳情沒用，黃國昌說：「這些朋友去服務處陳情的時候，我跟他們說，約一個雙方都方便的時間和地點，我們願意跟他們溝通，24日上午新北黨部已有既定行程，所以沒有辦法，並不是說他們決定了以後，我們在跟他們打對台，這是整個客觀的歷史經過。」

黃國昌表示，針對婚姻平權，時代力量不管是國會辦公室還是地方服務處，每天接的電話量都不少，支持的、反對的，雙方的意見都有，很感謝辦公室的同仁，不管是面對支持還是反對的電話，都很耐心說明我們在這個法案採取的立場及理由。

此外，關於婚姻平權這件事，希望社會上大家多對話、多溝通，了解婚姻平權的真諦，避免錯誤的資訊，甚至歧視性的謊言在網路上流竄，在法案討論過程中，用這種態度來面對才比較健康。

(中時)