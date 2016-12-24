陳幸妤診所開幕 賴清德：歡迎扁來台南住

賴清德出席陳幸妤診所開張，歡迎阿扁來台南居住。（曹婷婷攝）

前總統陳水扁女兒陳幸妤牙醫診所今日開幕，台南市長賴清德到場祝賀，致詞表示，相當歡迎阿扁來台南居住，現場隨即響起一片鼓掌聲，陳幸妤事後受訪也說，當然希望可以接爸媽來台南住。

陳幸妤牙醫診所開張，民進黨多位民代都到場獻上祝福，總統蔡英文致贈花籃也一早送抵。

賴清德到場致詞說，陳幸妤牙醫診所的開幕，可以說是美夢成真，接著誇獎陳幸妤現在變很漂亮，阿扁父女聽了當場笑開懷。賴清德說，依照現場湧入這麼多人，陳幸妤一間診所不夠，可以考慮開個連鎖店，陳幸妤事後笑著搖頭說，沒想那麼多，「一間就好」。賴強調子女美夢成真，最高興的當然是父母也就是阿扁和扁嫂，並直言既然診所開在台南了，那麼阿扁不如也回台南住，

(中時)