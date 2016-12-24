高中生扮納粹 以色列駐台辦事處譴責

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有網友在PTT爆料，新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，以色列駐台辦事處今天上午表達強烈譴責，呼籲台灣應教導大屠殺的歷史及意義。

納粹德國在某些歐美國家被視為敏感話題，有網友在PTT爆料，新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品。

以色列駐台辦事處上午對中央社表示，學校應該教育人與人之間的寬容和理解，對台灣出現這種無判斷力的事件除非常失望，也要強烈譴責。

他們呼籲台灣應該教導及介紹大屠殺的意義，以色列會支持相關必要的努力。1051224

(中央社)