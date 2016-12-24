上海學者赴京談霧霾 卻因霧霾錯過會議

中國大陸上海一名學者日前搭機前往北京參加「霧霾經濟學」研討會，不料因霧霾嚴重，班機備降內蒙呼和浩特，讓他因此錯過研討會。

澎湃新聞報導，上海新金融研究院研究員郭峰19日晚間搭機前往北京，預定參加由北京清華大學恆隆房地產研究中心於20日主辦的「霧霾經濟學」研討會。在抵達北京上空時，卻因當地霧霾嚴重，飛機轉飛內蒙古自治區首府呼和浩特機場備降。

郭峰說，19日晚間有不少航班備降到呼和浩特，而20日呼和浩特到北京的火車臥舖票已售完，硬座車次也無法趕上會議，飛機票也都告罄，因此他只好飛回上海，無奈錯過20日下午的研討會。

郭峰表示，除了他以外，還有一位參加研討會的學者也因為霧霾而遲到。這場「霧霾經濟學」研討會是從經濟學的角度，考察霧霾的成因、研究霧霾的經濟後果，以及評估霧霾治理政策的有效性及其成本等等。

而他當天原本要報告的內容，是一項對霧霾天氣下人們網路搜索行為的研究，不料巧因霧霾而無法出席。

郭峰提到，這場研討會是一個月前就定好的，碰上霧霾純屬巧合。

報導指出，公開資料顯示，16日晚間8時至21日深夜12時，北京空氣處於重汙染紅色預警。19日晚間10時，北京首都機場能見度急劇下降，跑道能見度低於航班起降最低標準，大量航班返航備降。華北空管局當時並啟動大面積航班備降保障程序和MDRS（大面積航班延誤應急響應機制）紅色預警。1051224

(中央社)