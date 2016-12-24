反同婚怒火延燒 千人聚汐止火車站怒吼罷免黃國昌
不滿立委黃國昌支持同性婚修改民法，北北基安定力量聯盟號今天上午在汐止火車站發起罷免聯署行動，來自新北市第十二選區汐止、金山、萬里、瑞芳、雙溪等在地選民響應抗議，上千民眾怒吼「改一條，凍袂條！」「黃國昌下台！」現場罷免之聲不絕於耳，場面盛大。
北北基安定力量聯盟發起人孫繼正受訪表示，上月24日汐止一群在地家長前往黃國昌汐止服務處陳情，事後民眾個資卻被黃國昌公布在個人臉書上，連日來他的家人照片也遭網友肉搜，甚至接到無聲電話，身心飽受恐懼。
另外，孫繼正指控，陳情當天黃國昌服務處回應，帶3000在地選民就會回應訴求，然而至今卻沒有接到黃國昌一通電話，今天人也沒有出現，「根本是說謊的政客！」要在汐止開罷免第一槍。
北北基安定力量聯盟統計，活動開始2個小時內以收集到800份罷免聯署書，有望達成第一階段2511人罷免門檻。
(中時)
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