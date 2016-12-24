林明憲遭中信撤換 將到大學任教練

林明憲未來計畫到嘉義大同科技大學擔任教練。(周鎮宇攝)

林明憲今年球季結束後，遭到中信兄弟撤換，離開中信教練團，今出席南英OB青棒賽，他回應，球團想改變風格，對於球員也不一定壞事，相信球團找的教練都還不錯。

林明憲說，自己也把握機會想要出去見見世面，計畫後年可以到日職養樂多隊參與春訓見習，也是讓自己多多學習新的事物，未來有機會教導年輕選手，也是不錯的改變。

離開職棒圈，林明憲透露，先前也有台北的業餘成棒隊找他擔任教練，不過最後想想在職業生涯與家人聚少離多，所以工作還是以南部為主，目前計畫可能會去嘉義的大同技術學院擔任教練。

(中時電子報)