綠委不連署時力法案 黃國昌：沒關係

針對民進黨團不連署時代力量法律修正案，時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，他覺得沒有關係，時代力量在討論法案過程從來不會拘泥特定版本，若有其他好的內容都樂於支持。

繼民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘宣布不連署時代力量黨團所提修正案後，民進黨黨團書記長劉世芳昨天表示，民進黨團會議決定，以後不連署時代力量提出的法律修正案，主要是不要引起爭議，時力有自己的價值，可透過時力黨團提法律修正案，不需民進黨團背書。

黃國昌今天出席時代力量新北黨部舉辦婚姻平權座談會，會前受訪時表示，他覺得沒有關係，好的法案能夠到立法議程中，透過委員彼此討論，最後推動國家改革，他相信是所有人民期待的心願，時代力量黨團也一直本於這樣的信念。

黃國昌說，不管他個人或其他時力黨團成員，在討論法案時從來不會拘泥一定要採取某一個特定的版本，也從來不會堅持要採時代力量的版本；若其他黨團、委員有好的內容，也樂於支持，最重要的是最後立法院三讀通過的法案，是不是對台灣社會有幫助、進一步推動改革。

黃國昌說，立委該做的就是實踐對選民的承諾，在審法案過程中有不一樣的看法，所以有情緒性的發言，但人民期待不是看立委彼此噴口水，而是審議法案過程中提出看法、實現承諾，才是立委該做的事。

另外，國民黨團總召廖國棟昨天針對立法院司法及法制委員會26日將審查婚姻平權修法草案表示，當天會議鼓勵國民黨立委不要出席。

黃國昌認為，他鼓勵對婚姻平權抱持保留態度的國民黨立委應該參與審查，把反對的理由清楚的說出來；各黨團只要不是來鬧場或進行不理性杯葛，能對法案內容提出擲地有聲的看法，才是立委該扮演的職責。1051224

(中央社)