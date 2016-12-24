籃網不敵騎士 林書豪失誤偏多

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美NBA布魯克林籃網隊今晚作客克里夫蘭，終場以99比119，輸給強敵騎士隊。傷後復出沒多久的台裔球星林書豪，上場25分鐘，攻下10分，但失誤偏多，共有5次。

運動社群網站Rotoworld指出，林書豪自傷後復出後，上場時間明顯增加，是很好的現象。籃網老闆應不會在意他今晚未達水準的演出。

林書豪可趁耶誕佳節稍事休息，準備26日在巴克萊中心主場迎戰老東家夏洛特黃蜂隊。

籃網昨晚主場迎戰金州勇士隊遭逆轉，今晚作客騎士隊再敗，連續2天面對聯盟最強2隊背對背硬仗，對球員體力是很大考驗。

林書豪晚上上場25分鐘，少於昨晚32分鐘，拿下10分、6助攻，但出現5次失誤，有必要趕緊修正過來，略遜於昨晚攻下10分、8籃板、11助攻的「準大三元」表現。1051224

(中央社)