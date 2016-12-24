籃網不敵騎士 林書豪失誤偏多
美NBA布魯克林籃網隊今晚作客克里夫蘭，終場以99比119，輸給強敵騎士隊。傷後復出沒多久的台裔球星林書豪，上場25分鐘，攻下10分，但失誤偏多，共有5次。
運動社群網站Rotoworld指出，林書豪自傷後復出後，上場時間明顯增加，是很好的現象。籃網老闆應不會在意他今晚未達水準的演出。
林書豪可趁耶誕佳節稍事休息，準備26日在巴克萊中心主場迎戰老東家夏洛特黃蜂隊。
籃網昨晚主場迎戰金州勇士隊遭逆轉，今晚作客騎士隊再敗，連續2天面對聯盟最強2隊背對背硬仗，對球員體力是很大考驗。
林書豪晚上上場25分鐘，少於昨晚32分鐘，拿下10分、6助攻，但出現5次失誤，有必要趕緊修正過來，略遜於昨晚攻下10分、8籃板、11助攻的「準大三元」表現。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。