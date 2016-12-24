表坊《新龍門客棧》高雄演出 楊謹華色誘樊光耀

表演工作坊24日在高雄文化中心至德堂演出兩場愛情喜劇《新龍門客棧》，由百變女星楊謹華（左）和金鐘影帝樊光耀（右）主演，楊謹華飾演旅店老闆娘米蘭朵施展迷人魅力和交際手腕，兩人在床上的親密互動終讓原對女人有偏見的「獨派」教授樊光耀也為她淪陷。（表坊提供）

表坊愛情喜劇《新龍門客棧》由百變女星楊謹華（左）和金鐘影帝樊光耀（右）主演，楊謹華飾演旅店老闆娘米蘭朵施展迷人魅力和交際手腕迷惑「獨派」教授樊光耀。（表坊提供）

舞者陳武康（如圖）在表坊愛情喜劇《新龍門客棧》展現矯健身手。（表坊提供）

舞者陳武康（前）和演員葉育德（後）兩人在表坊《新龍門客棧》製作披薩該場戲中呈現充滿節奏感的肢體律動。（表坊提供）

朱德剛（左）、蘇威嘉（左二躺地）、呂曼茵（右）、林羽黎（右二）共同演出在表坊愛情喜劇《新龍門客棧》 over my dead body 一段。（表坊提供）

表演工作坊24日下午和晚上在高雄文化中心至德堂演出兩場愛情喜劇《新龍門客棧》，由百變女星楊謹華和金鐘影帝樊光耀主演，透過一女多男的愛情遊戲，探討兩性關係。楊謹華飾演旅店老闆娘米蘭朵施展魅力，劇中大秀性感舞蹈勾引樊光耀，在多次你來我往的愛情攻防戰後，一場在床上的親密互動戲終讓原本對女人有偏見的「獨派」教授樊光耀也為她淪陷。

女主角楊謹華在劇中面對不同男性的追求也有各異的應對方式，時而內斂、時而熱情，詮釋女人百變如水的樣貌，以征服男人為樂。楊謹華最後究竟情歸何處？劇中將揭曉。

《新龍門客棧》改編自表坊《一婦五夫》，創作靈感來自義大利經典舞台劇《Mirandolina》，由編導丁乃箏大幅翻新，劇本反映時下社會現況，透過一女多男的愛情遊戲，探討兩性關係。描述美艷旅店老闆娘米蘭朵以聰明性感的魅力與高超的交際手腕周旋在各種不同身分和性格的客人中，富豪、地方民代、「獨派」教授、失婚女子和變性人齊聚南洋的豪華旅店，美豔聰明的旅店女主人周旋在數個身分、地位、性格不同的男人、女人甚至跨性別中，巧妙處理男人對她投射的慾望、女人對她的信任，用她的迷人魅力和精明的生意頭腦維持生計，在複雜的多角關係中游刃有餘穿梭其間。男人追逐女人，女人挑釁男人，愛情能否戰勝一切？

《新龍門客棧》集結百變女星楊謹華、金鐘影帝樊光耀、朱德剛、呂曼茵、陳武康、蘇威嘉、葉育德、林羽黎、楊蕙瑄共同演出。眾人在劇中有許多搞笑演出，又唱又跳，誇張的肢體動作和台詞拋接，令人目不暇給。明年1月7、8兩天巡演台南文化中心演藝廳，1月14日巡演中壢藝術館音樂廳，3月18日巡演台中中山堂。詳情及購票請上兩廳院售票網。

(中時)