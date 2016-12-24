麗寶OUTLET MALL試營運 11點大門一開民眾蜂擁而進
麗寶OUTLET MALL今天試營運3重優惠大方送，不到8點就吸引許多民眾前來排隊，來自台中南屯的林先生一家四口早早上網做好功課，今天搶頭香得到8張百元樂園門票興奮不已；11點一開門大批民眾蜂擁而進，限量排隊商品大排長龍，「滿千享百遊樂園」優惠更是讓大人逛OUTLET MALL買得爽快，小孩在麗寶樂園玩得痛快。
麗寶樂園王永豪表示，OUTLET MALL耶誕假期大放送，連續3天每天排隊前五百人，贈送100元樂園門票2張，還有「滿千享百遊樂園」優惠，許多遠道而來的消費者，攜家帶眷起大早就是為了逛OUTLET MALL、玩樂園。
台中南屯的林先生一家四口，早上6點就起床，不到8點就在OUTLET MALL排隊搶頭香，他說，太太想逛OUTLET MALL買東西，小孩超想到樂園遊玩，早起排隊滿足大人，小孩也開心，賺到8張百元入場門票非常開心。
OUTLET MALL早上還沒開門，門外早已大排長龍，11點一到大門一開，許多眾多民眾蜂擁進入，紛紛迅速跑至喜歡的品牌排隊限量商品，還有試吃品也吸引消費者品嘗，冰淇淋買一送一、1元「樹太老招牌經典咖哩飯」更是大排長龍，還有人帶著毛小孩開心逛OUTLET MALL，直奔寵物商品店為狗狗添購用品。
王永豪表示，麗寶OUTLET MALL今天試營運人潮如織，北部貴婦團更包下福容大飯店50間住房搶購商品，預估OUTLET MALL年營業額將上看60億元。
由於台中花毯節也在今天開幕，一早高速公路中部路段已出現車潮，加上麗寶樂園也是接駁車轉運站，提醒民眾盡量搭乘大眾運輸工具。麗寶樂園渡假區也在台中市朝馬國光站設立免費接駁專車，假日加開15分鐘一班，平日1小時一班，上午10點到晚上7點半，免費來回輸運購物人潮，歡迎民眾多加利用。
(中時)
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