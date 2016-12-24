反核食 國民黨25日號召萬人遊行

我要評比

反對日本核災地區食品進口，中國國民黨明天發動2波抗議，上午包圍核災食品公聽會，下午號召萬人集結自由廣場，在黨主席洪秀柱帶領下，以遊行方式向蔡政府表達拒吃核食決心。

有趣的是，對於行政院將舉辦3場核災食品公聽會，國民黨立法院黨團昨天發文中央政策會與文化傳播委員會，「建請黨中央以理性溫和的方式處理」，避免激烈抗爭以致失焦，以利後續反核食公投的進行。

國民黨發起的12月25日人民發聲抗議活動分為上午與下午場，上午8時30分將包圍在新北市新店區舉辦的核災食品公聽會。

根據國民黨規劃，公聽會場內將由國民黨新北市議員陳明義、陳儀君，以及多位國民黨籍立委帶頭提出質疑；場外則由國民黨文傳會副主委胡文琦、洪孟楷等人帶隊，因公聽會舉辦的地點鄰近景美橋，且位於車水馬龍的新店區北新路，周邊場地不大，國民黨預計動員500人抗議。

除包圍公聽會，國民黨明天下午1時30分在中正紀念堂自由廣場集結，從景福門、凱達格蘭大道、公園路，一路走到離總統蔡英文官邸最近的財政部前，表達抗議。洪秀柱將率黨內一級主管，參加遊行活動。

國民黨呼籲，食安議題不分黨派，期盼民眾共同站出來響應，民眾可在當天活動時各自攜帶鍋、鏟等廚具，敲打發聲，表達全民堅決反對核災食品進口的決心。1051224

(中央社)