安理會決議要以色列停止屯墾巴勒斯坦

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在美國棄權下，聯合國安理會今天通過決議案，譴責以色列在巴勒斯坦地區屯墾活動，公然違反國際法，要求以色列立即停止屯墾。秘書長潘基文則發表聲明表示歡迎。

安理會5常之一的美國這次罕見地選擇棄權，讓安理會15成員國表決，得以14票贊成通過。

安理會下午通過決議案，譴責以色列改變1967年以來所占領土的人口組成、性質及地位，包括修建及擴大屯墾區、遷移以色列定居者、沒收土地、拆毀房舍等，導致巴勒斯坦平民流離失所。

安理會認為，以色列自1967年以來，在巴勒斯坦領土包括東耶路撒冷設立屯墾據地，沒有任何法律效力，公然違反國際法，嚴重阻礙以巴和解進程。

安理會再次要求以色列停止一切屯墾行為，安理會不承認任何改變1967年6月4日所定界線的做法。

潘基文隨後發表聲明，歡迎安理會通過這項決議。他說，這項決議是重大步驟，展現安理會迫切需要的領導及決斷力，也表明國際社會集體致力實現以巴兩國解決方案。並敦促以、巴領導人與國際社會合作，為恢復談判創造有利條件。

目前約有43萬以色列移居者居住在約旦河西岸，另有20萬以色列人居住在東耶路撒冷。巴勒斯坦人視東耶路撒冷為未來國家的首都。

聯合國現有193個會員國，2個非會員國（Non-member States），包括教廷及巴勒斯坦。巴勒斯坦在2011年9月23日正式向聯合國遞交申請成為聯合國會員國，聯大2012年11月29日通過決議，給予巴勒斯坦「非會員國觀察員」（non-Member Observer State）地位。1051224

(中央社)