花毯節登場 林佳龍：我把垃圾場變花園
2016台中國際花毯節今天在后里花田綠廊登場，該處本是垃圾掩埋場，如今變成美麗花園，許多民眾直呼「太神奇了！」台中市長林佳龍開心表示，「親愛的，我把垃圾場變花園了！」
2016台中國際花毯節今天在后里花田綠廊登場，該處本是垃圾掩埋場，如今變成美麗花園，許多入園賞花的民眾直呼「太神奇了！」林佳龍開心表示，「親愛的，我把垃圾場變花園了！」
開幕活動今早登場，許多民眾一早來到花園賞花，大型的花卉造景在陽光照射下，景色漂亮，吸引民眾爭相合影，林佳龍、立委洪慈庸、台中市議員陳清龍、翁美春、陳本添等人出席，現場氣氛熱鬧。
林佳龍表示，1年前他來到此地，發現該處無人出入、人煙稀少，於是興起了整治的念頭，要把此處整治為花田綠廊，市府組成跨局處小組，各單位一起規劃，終於在今天看到成果！
林佳龍強調，新社花海並非不辦了，市府將和農委會研究將新社花海改為四季花海，而不是只有1個月的大塞車，春夏秋冬都有主題，全年都可吸引觀光客做深度旅遊。
蔡小姐和男友一早自台南開車上來，她說，在網路上看到花毯節的訊息，美麗的照片吸引她前來，到現場知道這本來是垃圾掩埋場，現在卻變成美麗花園，真是太神奇了！
2016台中國際花毯節首度自新社移師后里花田綠廊舉辦，今年以「花現新樂園」為主題，以遊樂園為設計概念，將后里花田綠廊本是垃圾掩埋場轉型的環保公園，打造成大型花毯樂園。1051224
(中央社)
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