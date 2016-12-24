花毯節登場 林佳龍：我把垃圾場變花園

2016台中國際花毯節24日在后里花田綠廊登場，該處本是垃圾掩埋場，如今變成美麗花園，許多民眾直呼「太神奇了！」台中市長林佳龍開心表示，「親愛的，我把垃圾場變花園了！」中央社記者趙麗妍攝 105年12月24日

2016台中國際花毯節今天在后里花田綠廊登場，該處本是垃圾掩埋場，如今變成美麗花園，許多民眾直呼「太神奇了！」台中市長林佳龍開心表示，「親愛的，我把垃圾場變花園了！」

2016台中國際花毯節今天在后里花田綠廊登場，該處本是垃圾掩埋場，如今變成美麗花園，許多入園賞花的民眾直呼「太神奇了！」林佳龍開心表示，「親愛的，我把垃圾場變花園了！」

開幕活動今早登場，許多民眾一早來到花園賞花，大型的花卉造景在陽光照射下，景色漂亮，吸引民眾爭相合影，林佳龍、立委洪慈庸、台中市議員陳清龍、翁美春、陳本添等人出席，現場氣氛熱鬧。

林佳龍表示，1年前他來到此地，發現該處無人出入、人煙稀少，於是興起了整治的念頭，要把此處整治為花田綠廊，市府組成跨局處小組，各單位一起規劃，終於在今天看到成果！

林佳龍強調，新社花海並非不辦了，市府將和農委會研究將新社花海改為四季花海，而不是只有1個月的大塞車，春夏秋冬都有主題，全年都可吸引觀光客做深度旅遊。

蔡小姐和男友一早自台南開車上來，她說，在網路上看到花毯節的訊息，美麗的照片吸引她前來，到現場知道這本來是垃圾掩埋場，現在卻變成美麗花園，真是太神奇了！

2016台中國際花毯節首度自新社移師后里花田綠廊舉辦，今年以「花現新樂園」為主題，以遊樂園為設計概念，將后里花田綠廊本是垃圾掩埋場轉型的環保公園，打造成大型花毯樂園。1051224

(中央社)