桃機升級 林全：雖有挑戰絕對能做到

行政院長林全今天在桃園國際機場4000萬人次特展中表示，面對隨時可以通車的機場捷運，將讓桃機晉升為A級國際機場的行列，未來「雖有挑戰，但絕對有決心做到」。

桃園國際機場今天舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，迎接嶄新的歷史一刻。

林全應邀參加活動中表示，面對桃園機場旅運人次突破4000萬人次，是他期待一段日子的願望，也讓桃機晉升為A級國際機場的行列，以期待不僅在旅運量，在服務品質上也能在全球行列中，「雖有挑戰，但絕對有決心做到」。

林全說，4000萬人次是一個起點，加上即將通車的機場捷運，將讓桃機服務建立在更好的服務品質上，也感謝最近半年，經過交通部、桃捷公司的努力，在臨門一腳，克服困難，也迅速解決問題，機場捷運「通車是隨時可以看到的」。

林全也提到，桃機有37年歷史，旅運量逐年有不錯的表現，面對目前有些落後的第三航廈規劃，交通部已經重新調整時間表，希望未來能在比較快的進度下完成。

林全也談到，桃機在6月發生淹水事件後，藉由管理團隊的改變與努力，爭氣的解決問題，使得目前的團隊合作比以前做的更好。他也以謹慎、謙卑的心一起努力，證明給民眾看「桃園機場就是和以前不一樣」，一起邁向頂尖機場而努力。

他也希望未來在興建第三航廈時，能將第二航廈興建時所面臨的設計、施工等問題一一考量進去，希望能在20年後被證明施工品質的提升；同時在邁向國際一流機場時，應該要向國際學習長處，才能與國際競爭，以開放心胸、謙卑心態學習交流，是必經之路，才能讓桃機揚眉吐氣，成為台灣的驕傲。

至於機捷未來通車後，林全希望藉由桃園進入台北市，未來公共運輸系統做得更好，不管到城鄉或偏遠地區，這都需要規劃，「未來不以桃園到台北而滿足，更希望桃園到任何地方都做得好」，也讓世界觀光客感受不同的城鄉風貌，感受台灣之美。

桃園機場公司今年為迎接年度第4000萬位旅客，舉辦「回顧與展望 Flying Forward 桃園國際機場4000萬人次特展」，包括實體展覽及珍貴授權影片。1051224

(中央社)