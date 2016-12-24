泰媒選出十大新聞 蒲美蓬辭世是頭條

2016年進入尾聲，泰國過去一年發生許多大事，一家跨國媒體選出泰國的十大新聞，前泰王蒲美蓬在10月13日辭世，是頭條新聞。

泰國的曼谷椰子網（bangkok.coconuts.co）回顧2016年發生的大新聞，並以月份呈現，包括政治發展和社會文化現象等內容，有些新聞引發全球矚目，也有一些是只有泰國人所關心。

其中全球在位最久的前泰國國王蒲美蓬在10月13日駕崩，受到全球媒體的注意，關切泰國政經情勢發展，泰國政府隨即宣布持續君主立憲制度，並在12月1日由王儲瓦吉拉隆功繼任成為節基王朝的第十位國王（拉瑪十世）。

其他的泰國大新聞有泰國航空業者推出擬真娃娃機位和飛機餐引發熱烈討論；37歲的泰國男星感染登革熱併發症死亡；泰國31歲知名情色女星嫁給60多歲美國商人；泰國羽球女子好手拉差諾獲世界排名第一頭銜；著名的北碧省老虎廟因非法交易遭到政府強制關閉。

還有8月底的泰國第一高樓（大都會大樓）落成，但至今尚未啟用；曼谷市長因涉弊案遭到總理以憲法特別條文免職；一名老外拍攝泰國人英文程度的影片，影片在社群媒體中大量流傳後，引發泰國人非常大的反感，最後是泰國政府在日前通過電腦網路犯罪法，嚴苛程度引發泰國媒體反彈和駭客攻擊政府網站。1051224

(中央社)