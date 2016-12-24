逆風跨海迷彩行軍 寒風中欣賞內灣美景

在「雄壯、威武」答數下，來自台澎各地500多名遊客，今天以迷彩行軍跨越澎湖跨大橋，除體驗澎湖凜冽的東北季風外，也欣賞內灣白浪淘淘的景觀。

「澎湖冬天不上班旅行節」系列之一「逆風跨海迷彩大行軍」活動，今天在澎湖跨海大橋舉行，來自台澎各地的大小民眾參與，其中來自台灣本島約有近100人左右。

所有參加跨海行軍的民眾，在完成跨海大橋後，專車接往西嶼東台，由專人導覽參觀完成修繕對外開放的東台古堡，大夥並在東昌營區內品味阿兵哥的戰鬥便當，欣賞兩棲娃人操和青春樂團等表演，留下一趟難得的軍中體驗。

澎湖縣政府舉辦「澎湖冬天不上班旅行節」，今天首推「逆風跨海迷彩大行軍」活動，在冬季裡的觀光行銷活動，獲得參與民眾的熱賞，近期還將陸續推出相關系列活動，歡迎參加體驗一番。1051224

(中央社)