南韓偶像男團成員現入退伍潮

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南韓偶像團體Super Junior成員神童在京畿道龍仁陸軍第三司令部退伍，另一成員晟敏也將於30日在17師團軍樂隊退伍。BIGBANG成員T.O.P則將入伍。

南韓「日刊體育」今天報導，神童昨天繼利特、希澈、藝聲、強仁之後，成為Super Junior第5個結束軍隊兵役的成員。

據報導，Super Junior隊長利特昨天現身京畿道龍仁陸軍第三司令部迎接，眾多粉絲也聚集慶祝神童退伍。

Super Junior成員晟敏則將於本月30日退伍。銀赫、東海、始源現正在服兵役，預計明年退伍。另外，老么圭賢預計明年初入伍。

除了Super Junior成員以外，其他男子偶像團體也將接連退伍、入伍。

JYJ成員金在中12月30日上午將在京畿道龍仁55師團退伍。

JYJ另一位成員金俊秀的音樂劇將於1月份結束最後一場公演，他將於2月9日在忠清南道論山陸軍訓練所入伍接受訓練後，在京畿道服兵役。

此外，JYJ成員朴有天目前擔任公益勤務要員，以代替服兵役，他將於明年8月退伍。

BIGBANG成員T.O.P即將入伍，T.O.P將與金俊秀同一天在論山入伍。T.O.P入伍後，BIGBANG其餘4名成員也將相繼入伍。1051224

(中央社)