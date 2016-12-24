疑車禍身體差 女學生校園跳樓身亡

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

就讀基隆市經國管理暨健康學院1名22歲林姓女學生，疑似因車禍傷到腦部，復原狀況不佳，24日上午10時多，跨越學校中正樓欄杆跳樓身亡，並遺留紙條透露輕生念頭。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 105年12月24日

就讀基隆市經國管理暨健康學院的一名22歲女學生，疑似因車禍腦部受傷，復原狀況不佳，今天上午10時多，跨越學校中正樓欄杆跳樓身亡，並遺留紙條透露輕生念頭。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1051224

(中央社)