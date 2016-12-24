陳妍希產後報近況 曬愛的作品賀聖誕

陳妍希今曬畫畫照片。（圖／取自陳妍希michelle微博）

可見陳妍希畫作主題便是兩人愛情暗號兔子。（圖／取自陳妍希michelle微博）

陳妍希日前生下一兒。（圖／取自陳妍希michelle微博）

陳妍希今年7月在台辦歸寧宴。（圖／中時資料照片）

33歲女星陳妍希今年7月和小4歲老公陳曉登記結婚，並宣布雙喜臨門，小倆口20日生下一Q兒「小星星」，正式成為一家三口。今(24日)稍早，剛當媽的陳妍希繼分享一家三口「剪刀石頭布」照片後，又在社群網站曬和師妹畫畫照片，以此祝賀大家聖誕快樂，看來精神已逐漸恢復。

陳妍希順利生下兒子後，曾直言：「生完好累，都在昏睡」，剛剛她突然曬出跟師妹袁子芸當一日小畫家的照片，她畫的正是和屬兔的陳曉的愛情暗號「兔子」，兩人7月在台擺歸寧宴，也處處可見兩隻緊緊依偎的小兔，這回又畫兔子，可見作品中處處都充滿對老公陳曉的愛。

而網友察覺陳妍希在照片中仍肚凸，應是生產前所拍攝的照片，如今陳妍希已順利「卸貨」，粉絲也期待她何時能曬曬一家三口正面照，讓大家分享女神幸福。

(中時電子報)