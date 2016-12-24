彰北運動中心慶週年 縣長親臨致賀
彰北國民運動中心今天舉辦系列活動慶祝成立滿一週年，彰化縣長魏明谷參加慶祝活動，同時頒發運動績優獎學金給2名學生。
獲頒獎學金的是就讀二林商工的學生陳怡如以及許瑋君，2人參加全國青年盃舉重錦標賽分別拿下亞軍和季軍；魏明谷致詞時說，希望運動成為縣民生活中重要的一環。
彰北國民運動中心為慶祝成立滿一週年，今天舉辦慶祝活動，參加活動的貴賓則有彰化縣長魏明谷、民進黨籍立委黃秀芳以及縣議員黃育寬、林世賢等人。
魏明谷致詞時說，縣府希望將彰化縣打造成健康大縣，因此對於推廣體育活動不遺餘力，希望讓運動成為縣民生活中重要的一環，而彰北運動中心以平價、優質的服務提供縣民休閒好所在，也提供銀髮族、身心障礙者以及低收入戶等超過5萬人次，嘉惠縣民。
負責經營的中州科技大學董事長柴御清指出，彰北國民運動中心成立週年，1年下來有超過46萬人次縣民光臨運動中心，中心內有溫水游泳池、羽球場、籃球場以及桌球館等6大主題運動設施，也設有兒童遊戲區以及棋藝閱覽室提供給兒童及青少年使用。1051224
(中央社)
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