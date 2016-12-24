歲末年終送暖暖包到病房 暖身又暖心

歲末年終之際，到處都是歡慶活動，為讓住院的癌症病患不孤單，童綜合醫院癌症中心舉辦關懷活動，送暖暖包到各病房，希望在夜晚寒冷時，病患手握暖暖包，暖身又暖心。

童綜合醫院癌症中心舉辦「送愛到病房 關懷活動」，癌症中心主任蔡慶宏偕同血液腫瘤科主任沈俊佑、血液腫瘤科醫師俞瑞庭及護理人員，到各個癌症病患病房內送暖暖包。

這次活動共送暖給45位癌症病人，許多患者與家屬看到醫護人員這麼有心，都相當感動。

42歲李女士，4年前發現自己罹患乳癌第四期，卻一直保持著樂觀的態度面對，因為她心中一直抱持著「一定要繼續陪伴2個還在唸國小與幼兒園的孩子」的信念，讓她積極地接受治療。

李女士因為肋膜積水到院治療，住院已經一個星期，但她仍微笑地迎接每一天，知道有這次送暖活動，她覺得很開心，也謝謝醫護人員的用心。

蔡慶宏表示，癌症病人治療期間，大部分的用藥都可能產生手腳麻、冰冷的情形，所以才準備暖暖包贈送給患者，希望在天氣比較寒冷，或者夜晚溫度低時，能夠使用來溫暖手腳。1051224

(中央社)