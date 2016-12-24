籃網不敵騎士 林書豪10分6助攻

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客克利夫蘭騎士，最終籃網以99比119落敗，籃網的林書豪先發貢獻10分6助攻2籃板。

上半場結束籃網以40比66落後，下半場第3節結束，籃網更一度以57比98落後41分，第3節還剩下約4分鐘的時間，騎士更已換下「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）和洛夫（Kevin Love）。

騎士遙遙領先，第4節雙方都派出替補球員上場磨練，籃網最終吞下5連敗。

籃網的羅培茲（Brook Lopez）16分3籃板、季派屈克（Sean Kilpatrick）12分5籃板；騎士以詹姆斯19分最高，他雖然只上場約27分鐘，還外加5籃板6助攻，洛夫和厄文分別貢獻14和13分。1051224

(中央社)