陳幸妤診所開幕 丈夫兒子難得現身
前總統陳水扁的女兒陳幸妤開設的牙醫診所今天開幕，除了陳水扁與吳淑珍夫妻之外，公公趙玉柱、丈夫趙建銘及兒子也都到場；趙建銘身材瘦了許多，長子趙翊安則長得比媽媽高了。
陳幸妤在台南市東區開設牙醫診所，原本上午的開幕典禮只發了幾十張邀請函給親友；但因陳水扁出席致詞，吸引大批支持者把現場擠得水洩不通。被診所工作人員喚作「趙爸爸」的趙玉柱，從一大早就忙進忙出，協助打理外圍事務。
趙建銘與長子趙翊安、三子趙翊佑隨後也都抵達現場，在剪綵儀式時，都站在陳幸妤的附近。
剪綵儀式後，陳幸妤開放診所內部，讓在場的民眾分批入內參觀，並可近距離與陳水扁短暫互動，直到1個多小時後才結束。隨後陳幸妤親自幫陳水扁檢查牙齒，這段時間內，趙翊安與趙翊佑就在診所內一起玩。
趙玉柱表示，年輕人肯拚是好事，當長輩的就全力支持，能幫的就幫。陳幸妤籌設診所的這段期間，他就來幫忙一些雜事，專業的部分都是陳幸妤自己處理。
他說，平常雖然也會幫忙帶帶孫子，但陳幸妤幾乎都會準時下班，晚上就忙孩子的事。趙翊安已經國二，算是很自動、很乖的孩子，現在也長得比媽媽高了。趙建銘則是因為持續運動、減肥，所以看起來瘦了很多，感覺也比較健康。
趙玉柱表示，親家陳水扁等人來台南一趟，中午就盡地主之誼，讓兩家人一起吃些台南小吃，聚一聚再回去。1051224
(中央社)
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