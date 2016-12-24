25日反核食遊行 北市部分路段交管

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中國國民黨25日將舉辦「反核食、站出來」遊行。台北市公共運輸處今天說，配合遊行，重慶南路、愛國西路等路段施行交管，預估26線公車改道；警方針對中山南路附近路段交管。

國民黨25日舉辦「反核食、站出來」陳情抗議活動，當天上午包圍核災食品公聽會，下午在自由廣場遊行抗議，要讓政府聽見人民拒絕核災地區食品的聲音。

台北市警察局說，「反對日本核災食品輸台」參與民眾預計下午1時集結，下午2時40分遊行隊伍出發，下午3時20分抵達財政部前，下午3時30分活動結束；25日中午起，視現場狀況提前或延後及彈性擴大管制範圍。

警方表示，集會地點在愛國東路的捷運中正紀念堂站5號出口前人行道和慢車道，及愛國西路與羅斯福路口的財政部前。

遊行路線從愛國東路人行道及慢車道集合後出發，右轉中山南路後左轉凱達格蘭大道，再左轉公園路轉貴陽街，最後右轉中山南路，在愛國西路的財政部前解散。

台北市公運處表示，配合「反對核災食品」集會遊行，重慶南路、愛國西路、南昌路、公園路等道路交通管制，公車路線將配合調整行駛動線，預估26線公車改道，計22個站位取消，呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。1051224

(中央社)