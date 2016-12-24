新店警戴耶誕帽進烏來 封鄉掃毒

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為執行偏鄉反毒工作，新店警分局派員警戴起耶誕帽進入烏來宣導並依區域特性展開封鄉掃毒，在進出烏來主要路口設點攔檢，順利查獲多起毒品案。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月24日

為執行偏鄉反毒工作，新店警分局派員警戴起耶誕帽進入烏來宣導並依區域特性展開封鄉掃毒，在進出烏來主要路口設點攔檢，順利查獲多起毒品案。

新店警分局指出， 加強查緝毒品犯罪，警政署自22日起到25日實施「全國同步查緝毒品專案行動」，主要針對偏鄉毒品氾濫問題，要求各山地警察機關應落實防制及查緝毒品犯罪。

新店分局長顏旺盛表示：為彰顯警方查緝毒品決心及能力，特別依烏來區域特性，規劃於入鄉及出鄉主要路口設置路檢點進行「封鄉掃毒」攔檢勤務；員警還特別頭戴紅色耶誕帽裝扮進行反毒宣導。

警方表示，動員烏來分駐所、福山及信賢所員警多次執行淨鄉掃毒勤務，從今年初到12月22日止共查獲21件26人毒品案件，但執行封鄉掃毒僅2天多就查獲毒品案11件12人，有效防堵毒品流入偏鄉。

警方表示，警方反毒宣導及查緝工作獲部落耆老、民眾熱烈迴響，另加強偏鄉可能舉辦吸毒派對等情資積極蒐證查辦，全力遏止偏鄉毒品犯罪。盼警民共同守護家園，絕不容許原民故鄉淪為毒品樂園。1051224

(中央社)