婚宴彩排好緊張 陳冠宇坦言：我胃很痛

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台灣旅日棒球好手陳冠宇（右）與太太許智婷（左）24日舉辦婚宴，臉上掛著笑容卻略顯緊張的他在彩排後接受訪問，坦言確實感到緊張，並直言「我胃很痛」。中央社記者張新偉攝 105年12月24日

台灣旅日棒球好手陳冠宇今天舉辦婚宴，臉上掛著笑容卻略顯緊張的他在彩排後接受訪問，坦言確實感到緊張，並直言「我胃很痛」。

陳冠宇今天在台北知名星級飯店舉辦婚宴，正式宣告與老婆許智婷攜手邁向人生新的階段，並在婚宴前的彩排後，接受記者訪問。

陳冠宇表示，在彩排的階段中，有蠻多地方都是第一次，謝謝婚禮顧問示範了很多次，希望正式進場時能順利完成。

在接受採訪時，陳冠宇喜悅的表情始終掛在臉上，但也看得出略微緊張的神情，對此陳冠宇坦白的說，「我胃很痛」。

難得和老公「同台亮相」的許智婷則說，「很亮、很多閃光燈，所以有點緊張」，並表示希望正式進場時能順利的走進去，不要出任何差錯。1051224

(中央社)