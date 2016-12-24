NBA》籃網再因失誤慘敗 林書豪攬責

林書豪全力阻擋騎士前鋒詹姆斯的去路。(美聯社)

面對籃網24日以99比119慘敗結局，雖拿10分、6助攻，卻有5失誤的林書豪選擇扛起敗仗責任，「那是我們必須趕緊改善的重點，我與吉爾派崔克、布魯克羅培茲都要把球保護好一點，這是個大問題！」

連兩天出賽的籃網，24日來到克里夫蘭客場，開賽就打得有氣無力，最多一度落後到46分之多，主因仍在發生19失誤，加上籃網總教練艾金生刻意讓先發前鋒崔佛布克輪休1場，籃網簡直擺明提前放棄這場比賽。

「騎士幾乎從一開賽，就跳到我們頭上在打，」拿全隊最高16分的羅培茲表示，「他們打得明顯比我們積極，面對上季總冠軍，我們打得膽怯與緊張，我不知道為何這樣，但騎士抓住我們這個弱點，讓比賽很早就分出輸贏。」

籃網慘敗另一主因，在於波達諾維奇、喬哈里斯兩名射手同時熄火，兩人得分皆掛零，反而是丁威格、班奈特兩名板凳球員表現出色，丁威格13分、3助攻與3籃板，班奈特11分，艾金生賽後也特別稱讚這兩人表現。

騎士「三巨頭」只打前3節，就拿不錯數據，詹姆斯19分、6助攻與5籃板，洛夫14分、15籃板，厄文13分、10助攻與6抄截，不過比起痛宰籃網取得4連勝，騎士全隊上下的心思，早已放在美國時間25日的「耶誕大戰」。

屆時勇士將到騎士主場踢館，重新上演過去兩季總冠軍賽戲碼，詹姆斯說：「感覺很棒，耶誕大戰是除了全明星賽與總冠軍賽以外，球迷在球季當中最重要的賽事，我當然很開心可以再次參與其中。」

不過騎士也迎來1個壞消息，先發射手J.R.史密斯確定進行右手指骨折手術，最快要到季末才可歸隊，代表他至少缺席3個月以上，幸好目前利金斯、尚波特兩人還可扛下先發得分後衛位置，騎士還能慢慢等待史密斯傷癒。

(中時電子報)