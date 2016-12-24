瑞莎秀出寶貝女兒正面照賀聖誕佳節 萌翻了

瑞莎和老公及寶貝女兒祝大家聖誕快樂。(取自臉書)

Nika長得好漂亮。(取自臉書)

萌萌的睡相。(取自臉書)

今年聖誕節，對瑞莎來說是個最特別的耶誕節！烏克蘭籍的瑞莎去年成為台灣媳婦，今年9月生下女兒Nika，今年將是她與寶貝女兒，一起迎接人生中的第1個耶誕節。瑞莎說：「烏克蘭會擺放真的樹，12月份家裡一直會放聖誕節的音樂。」她在台北的新家的壁爐上，吊上襪子，看起來更有氣氛。今天她也秀出老公和女兒的正面照，水汪汪的大眼睛和精緻五官像媽媽一樣漂亮。

(中時)