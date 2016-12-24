審婚姻平權法案 朝野黨團：初審不是定案

立法院司法及法制委員會26日將處理婚姻平權法案，立法院朝野黨團今天呼籲挺同反同者雙方冷靜理性討論，並表示初審不代表定案，國民兩黨團同聲表示，一定要朝野協商。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪表示，婚姻平權法案總共有4個版本，分別是民進黨立委蔡易餘所提「民法親屬編增訂部分條文草案」、民進黨立委尤美女與國民黨立委許毓仁各自提出的「民法親屬編部分條文修正草案」、時代力量黨團擬具「民法部分條文修正草案」4個版本併案討論。

他表示，法案出委員會不是定案，一定要交付朝野黨團協商，「一定會有人提專法」，朝野黨團協商期間，不同意見都可納入討論，最快可以處理法案的時間也要到民國106年4月底。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟說，國民黨團在26日委員會程序發言時表達立場，主席若裁示大體討論，國民黨團也可以接受，法案逐條部分，國民黨團態度開放，審法條時，黨團成員整個撤掉、不在場，但不具強制性，不希望外界以為國民黨團為民進黨團背書。

廖國棟表示，法案若完成初審，國民黨團一定會拉下協商，初審不代表法案最終定案，後面的路還很長，朝野黨團協商，會不會有人提專法或其他版本，最快要討論法案也要等到106年春天以後。

廖國棟說，根據掌握的情資，有幾萬人要到立法院陳情，他提出兩呼籲，挺同或反同雙方「堅持中有包容，包容中有堅持」互相理解對方的主張；再者，「對話代替對抗」雙方冷靜理性溝通。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，26日委員會審查若有程序發言不會杯葛，會在提案說明時間內表達黨團的立場，委員會初審只是讓大家知道有哪些選項，完成初審後，代表法案雖有進展，但路途還很長，也呼籲民進黨團將婚姻平權法案可考量放在臨時會中處理。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，挺同或反同，社會支持各半，這種情況下，民進黨團排案審查，兩派意見勢必過度激烈反應、對立，會撕裂社會要非常小心，他認為，現在不是專法或民法問題，而是朝野應該坐下來研商怎麼消弭社會對立的問題，比修法更具急迫性。1051224

(中央社)