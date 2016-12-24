一起Lipahak 娜麓灣關懷站社區慶耶誕
耶誕佳節是原住民重要的信仰節慶，也是族人歡慶感恩的日子。高雄市「娜麓灣原住民老人日間關懷站」特別於所在地山明國宅，與在地社區民眾共同舉辦別開生面的「Lipahak原民市集」，一同與社區內民眾同樂、分享聖誕節慶專屬的溫馨、平安與喜樂。
活動單位小港醫院表示，Lipahak(利巴哈克)為阿美族語，是喜樂、快樂與歡樂的意思。主要是希望讓關懷站的長者走進社區與居民互動，更重要的就是分享關懷站從開始至今的成果。
小港醫院說，來到關懷站的長輩們，從設站之初便親手製作多種十字繡書籤與原住民多功能袋，透過今天的活動，除了分享成果外，也向外界傳達感謝關心之意。
原民會表示，長輩們擁有豐富的原住民文化知識與豐富的傳統故事，未來將安排到「高雄市原住民故事館」，向愛好原民文化的朋友講故事、說神話，傳遞原住民族文化精髓。
當日活動特別邀請原住民歌手雙人組「荒漠甘泉」演唱，現場並有原住民攤位，除了展示關懷站長者手作十字繡書籤、多功能袋外。還有高雄市原住民故事館文創商品展售、更有來自部落的馬告香腸、愛玉等輕食攤位，及原住民高山冷泡茶等風味美食，社區民眾也一同參與提供舒壓肩頸按摩，大家不分族群，共同創造健康而喜樂的社區環境。
(中時)
關鍵字：原住民、Lipahak原民市集、娜麓灣關懷站
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