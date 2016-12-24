日月光集團同時榮獲「生態效益」及「碳足跡」雙認證。（吳江泉翻攝）

日月光集團同時榮獲「生態效益」及「碳足跡」雙認證。（吳江泉翻攝）

日月光集團致力推動環境永續，日前通過產品生態效益（ISO 14045）及碳足跡（ISO 14067）查證，成為全國首家同時完成ISO 14045產品生態效益及ISO 14067碳足跡查證的企業。日月光集團持續致力創造營運績效、不斷創新研發的同時，不忘關注環境保護、視永續發展為己任。

日月光長期投入於減少溫室氣體排放，於ISO 14064溫室氣體盤查國際標準最初公布時即積極導入及建置溫室氣體管理系統，並從組織碳管理推展至產品碳管理，完成產品碳足跡盤查，並在2011年成為全球第一家同時以4項封測產品獲得PAS 2050碳足跡查證的半導體公司。

今年日月光再度展現履行其環境保護承諾的積極度，不僅完成ISO 14067產品碳足跡更同時通過ISO 14045產品系統生態效益評估，成為國內第一家同時完成ISO 14045產品生態效益和ISO 14067碳足跡查證的企業。

「ISO 14045產品系統生態效益評估」是環境管理工具之一環，主要以產品生命週期為考量，評估產品系統對環境的衝擊，以期將產品的環境資訊隨同產品的價值一起傳達給客戶和其他利害關係人。

BSI表示，依據ISO 14045進行評估，以了解日月光製程及產品對於生態效益之影響。產品生態效益（Eco-efficiency）則是「產品或服務的價值」與「對環境的衝擊」的比值，表示如欲提升產品生態效益，就要提高產品價值或減少環境衝擊。

日月光集團資深副總經周光春理表示，日月光集團自許為負責任的企業公民，持續以積極的行動確保公司、產品及服務符合最高標準，率先通過ISO 14045產品生態效益評估和ISO 14067碳足跡查證再次證明日月光對履行永續經營的承諾毫不懈怠。

(中時)