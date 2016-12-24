國道遊覽車追撞自小客 21人輕傷送醫

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遊覽車未保持安全距離，追撞前方兩輛自小客車。（黎薇攝）

遊覽車追撞前方兩輛自小客車，後方另一輛遊覽車再度追撞。（黎薇攝）

追撞意外發生前，當時有乘客在遊覽車上唱歌。（黎薇翻攝）

追遊覽車遭追撞後，車內乘客倒成一團。（黎薇翻攝）

疑未保持行車距離 遊覽車國道追撞21人輕傷送醫

國道一號南下117公里、原造橋收費站路段，上午10點半左右發生兩輛遊覽車與兩輛自小客車追撞，造成21人輕傷送醫，其中陳姓司機左大腿大面積撕裂傷，傷勢較嚴重，但無生命危險。

國道警方初步調查，蘭陽獅子會一行63人分乘兩輛遊覽車，預計到中部自強活動，當時車流量大，第一輛遊覽車發現前方自小客車煞車時，疑未與前車保持安全距離，追撞前方兩輛自小客車，但後方第二輛遊覽車再度追撞，造成第二輛遊覽車駕駛與乘客共21人輕傷送醫。

第二輛遊覽車擋風玻璃破裂、車頭損毀嚴重，車上當時有乘客站著唱歌，遊覽車煞車時，乘客先往前傾倒，撞上前車後又猛烈往後倒，車內一片混亂。

(中時)