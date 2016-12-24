彰北國民運動中心五星級 週末聖誕佳節推周年慶優惠
由中州科技大學所營運的彰化縣第一座五星級的彰北國民運動中心營運滿一周年，累計已有46萬人次、平均每3個縣民就有1人到訪過，24日上午彰化縣長魏明谷與中州董事長柴御清共同出席，為週年慶的活動揭開序幕。
彰北國民運動中心去年12月12日正式營運，包含溫水游泳池、羽球場、籃球場、桌球館、韻律教室、健身房等六大主題館設施；另外，兒童遊戲區、棋藝閱覽室等區域也都頗受到青少年與兒童的喜愛。
魏明谷表示，希望打造彰化成為活力、健康的縣，推廣體育活動不遺餘力，呼籲大家多多利用國民運動中心的優質場地，一起「規律運動333，健康長壽999」。
柴御清表示，彰北國民運動中心成立週年，強調平價且優質，已有逾46萬人次縣民光臨，其中包括銀髮族、身障者、低收入戶及學校游泳教學公益時段逾5萬人次，並額外規劃192場次公益活動與課程，嘉惠回饋縣民。
週年慶的活動包括了戶外飛輪體驗、有氧街舞、活力排舞體驗以及室內泳池尋寶等活動，歡迎民眾可以利用24、25日兩天，在聖誕佳節與親友一起到彰北國民運動中心體驗週年慶歡愉氣氛。
上午魏明谷與柴御清也一起頒發「彰北國民運動中心體育績優獎學金」給二林商工陳怡如及許瑋君；陳怡如榮獲105年全國青年盃舉重錦標賽亞軍及105年全國總統盃舉重錦標賽季軍；許瑋君則榮獲105年全國青年盃舉重錦標賽及105年全國中等學校運動會季軍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。