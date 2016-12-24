彰北國民運動中心五星級 週末聖誕佳節推周年慶優惠

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全彰化縣第一座五星級彰北國民運動中心營運滿1周年，上午舉辦慶祝活動，週末兩天推出系列優惠活動。(謝瓊雲攝)

彰北國民運動中心歡慶營運滿周年，除在週末兩天推出系列優惠，上午並由彰化縣長魏明谷與中州科技大學董事長柴御清聯合頒發績優獎學金鼓勵縣內舉重選手。(謝瓊雲攝)

由中州科技大學所營運的彰化縣第一座五星級的彰北國民運動中心營運滿一周年，累計已有46萬人次、平均每3個縣民就有1人到訪過，24日上午彰化縣長魏明谷與中州董事長柴御清共同出席，為週年慶的活動揭開序幕。

彰北國民運動中心去年12月12日正式營運，包含溫水游泳池、羽球場、籃球場、桌球館、韻律教室、健身房等六大主題館設施；另外，兒童遊戲區、棋藝閱覽室等區域也都頗受到青少年與兒童的喜愛。

魏明谷表示，希望打造彰化成為活力、健康的縣，推廣體育活動不遺餘力，呼籲大家多多利用國民運動中心的優質場地，一起「規律運動333，健康長壽999」。

柴御清表示，彰北國民運動中心成立週年，強調平價且優質，已有逾46萬人次縣民光臨，其中包括銀髮族、身障者、低收入戶及學校游泳教學公益時段逾5萬人次，並額外規劃192場次公益活動與課程，嘉惠回饋縣民。

週年慶的活動包括了戶外飛輪體驗、有氧街舞、活力排舞體驗以及室內泳池尋寶等活動，歡迎民眾可以利用24、25日兩天，在聖誕佳節與親友一起到彰北國民運動中心體驗週年慶歡愉氣氛。

上午魏明谷與柴御清也一起頒發「彰北國民運動中心體育績優獎學金」給二林商工陳怡如及許瑋君；陳怡如榮獲105年全國青年盃舉重錦標賽亞軍及105年全國總統盃舉重錦標賽季軍；許瑋君則榮獲105年全國青年盃舉重錦標賽及105年全國中等學校運動會季軍。

(中時)