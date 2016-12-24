台韓互訪衝新高 明年目標200萬人次

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台韓觀光互訪人次今年已達160萬人次，交通部觀光局表示，希望明年將邁向200萬人次邁進，讓韓國成為繼港澳、中國、日本後，來台旅客單年破百萬的國家。

觀光局統計，台韓觀光互訪於2014年11月首度突破100萬，去年9月台韓完成空運協定修訂後，今年上半增加43％的航班。此外，觀光局啟用年輕潛力韓星呂珍九擔任台灣觀光形象代言人，透過電視、網路、燈箱媒體強力放送廣告，同時在旅遊業者努力下，至今互訪已突破160萬人次。

觀光局說，今年11月的台韓觀光交流會議，雙方共同宣示106年互訪設定200萬人次，盼共同再創新紀錄。

(中時)