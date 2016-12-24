國發會將提亞洲新灣區產業白皮書 推展數位 智慧 海洋產業

立委賴瑞隆要求國發會3個月內提出亞洲新灣區產業白皮書，推展數位、智慧、海洋產業。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆強調亞洲新灣區計畫是高雄轉型發展的機會，亦是南北區域均衡發展、落實新政府5+2旗艦產業及新南向政策的國家級發展計畫，2度召開亞洲新灣區產業發展策略座談會，邀請國發會曾旭正副主委、經濟部工業局游振偉主秘、經濟部加工出口區黃文谷處長、高雄市政府經發局、都發局、DC21產業促進會召集人張國光等中央地方相關單位及業界代表共同參與。

國發會曾旭正副主委表示，亞洲新灣區將以體感科技產業、IoT智慧聯網及亞太郵輪觀光與遊艇休憩，為產業發展方向。高雄軟體園區作為數位內容產業基地，發展體感科技，推動智慧聯網示範園區，預計3~5年內將有141,674平方公尺可租售空間提供旗艦型廠商進駐。另外，也指出高雄具有得天獨厚的港灣地形、遠洋近海漁業優勢及海洋觀光發展潛力，將積極發展亞太郵輪觀光及遊艇休憩。

此外，經濟部工業局，正積極推動4G智慧寬頻應用城市計畫，已於106年度編列物聯網相關預算1億元，與高雄捷運、遠流出版、中華亞太電信等推出各項智慧生活應用方案。游主秘指出，智慧城市方案目前由國際大廠提供整體服務，其設備向國內低價採購，未來應培植本地業者，結合在地產業，建立產業鏈結的結構關係。另外，也建議政府應與產、學、研成立推動智慧城市方案技術委員會，研發先進智慧城市全方位解決方案，透過智慧城市展推動資訊服務外銷，讓「高雄成為全球智慧城市的練兵場！」。

賴瑞隆表示，目前僅有智慧聯網示範區域產業已有具體計畫及預算匡列於高雄，且各項計畫投資比例偏低，其他產業項目僅在彙整評估階段中。另外，郵輪觀光旅客人次及停靠艘數更是創4年來新低紀錄！105年高雄港郵輪旅客人次，衰退幅度逾六成；去年停靠高雄港郵輪46艘，今年僅剩13艘，賴瑞隆表示，高雄港埠旅運中心(含客運專區)預計2019年完工進度延宕，應加速施作期程，提供旅客便捷通關設施及多樣化服務需求。

賴瑞隆表示，國家發展委員會已推出「高雄海洋觀光產業升級發展」，惟針對高雄方面僅針對航線提出補助計畫，並請國發會於下次會議提出具體海洋產業規畫並結合亞洲新灣區郵輪觀光，以發揮海洋經濟加值效應。

行政院於上(11)月推出數位國家‧創新經濟發展方案，由新成立DIGI+(plus)推動小組主導，行政院長林全擔任召集人，投入九年投資1700億元，並以2025年數位經濟產值達至6.5兆為目標。另外，「亞洲‧矽谷」執行中心也將於本月25日正式揭牌，並於106年度編列113億元，目標2025年物聯網產業全球市佔率提升至5%，顯示新政府對於數位經濟產業發展的重視。

經濟部加工出口區黃文谷處長表示，現階段高軟園區已全數出租，進駐廠商279家、創造就業機會4500人，去年度全區產值142億元，但與其他科技園區相比產值仍落後甚多。目前正積極針對重大投資計畫進行招商，包括鴻海「軟體研發大樓」、智崴「第三期大樓」。另外，106年度已編列專業服務預算2040萬元，透過委辦專案計畫鏈結資源，輔導廠商申請相關部會創新研發補助。也將同步考量區域關鍵產業、地方及中央產業政策，提高園區旗艦型廠商進駐，增加重大投資計劃，提高區內產值與國內外潛在業者投資意願。107年度也將投入2000萬元預算支援高軟發展智慧化服務及相關硬體建置。人才培育也投入產業人才扎根培育計畫580萬元，將建立高雄數位內容菁英人才培育中心。另外，也呼應國家5+2創新產業人才培育，爭取4年6000萬元，培育高雄體感科技產業人才。

港務公司也表示，「高雄港區土地開發股份有限公司」資本額新台幣1億元，目前已與高市府建立溝通連繫平台，推動公司籌設及業務規劃等事宜，預計105年12月立法院預算審核完成，106年1月成立籌備小組，3月正式掛牌成立。結合高市府都市計畫及開發招商資源，共同規劃開發高雄港舊港區周邊土地。另外，高雄港19至20碼頭及其後線土地─高雄港客運專區建設計畫，也耗資45.17億元施作中，預計108年完工後，將可服務停泊18至21號碼頭客運船舶及商旅服務。

賴瑞隆指出，亞洲新灣區範圍內土地屬國有、公營約占70%，其中多屬經濟部、交通部國營事業以及財政部國產署等單位所有，故請高雄市政府會同國發會、經濟部於3個月內亞洲新灣區總體招商計畫，並於下次會議提出報告。

賴瑞隆要求國家發展委員會，會同經濟部（工業局、技術處、中小企業處、加工出口區管理處）、科技部、交通部（航港局）、國公營事業單位（台糖公司、台電公司、台灣中油公司、港務公司），於三個月內擬定「亞洲新灣區產業發展白皮書」需求內容擬定具體計畫，並於下次會議中提出報告。

賴瑞隆表示，會密切與亞灣推動小組追蹤各項計畫進度，並且持續邀請中央地方相關單位與DC21業界代表召開「亞灣季會」，作為後續開發重要意見。高雄將結合數位產業、藍色經濟、觀光遊憩、會展、文創、流行音樂等多樣性發展，讓高雄從工業城市轉型邁向現代化城市，將工作機會與人才留在高雄。

(中時)